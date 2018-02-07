Европейские партнеры "Северного потока-2" предоставили в 2017 г 1,6 млрд евро

КАССЕЛЬ (Германия), 7 мар - ПРАЙМ. Европейские партнёры по проекту газопровода "Северный поток-2" - Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - в 2017 году предоставили Nord Stream 2 AG финансирование в размере 324 миллиона евро каждый, сообщил журналистам председатель правления Wintershall Марио Мерен.

"К концу года выплатили по 324 миллиона евро", - сказал Мерен. Таким образом, компании предоставили в 2017 году Nord Stream 2 AG финансирование в размере 1,6 миллиарда евро.

"Механизм такой, что мы все платим в одно время. Но нужно прояснять, о каком займе, идёт речь. Один заем был на сумму 1,4 миллиарда евро, по 287 миллионов евро на компанию. Следующее земное соглашение было на около 50 миллионов евро на компанию", - сказал он.

Он отметил, что первый транш средств был перечислен в июне, второй - в декабре. Nord Stream 2 AG: Конфликт "Газпрома" и "Нафтогаза" не влияет на проект "Северный поток-2"

При этом, немецкая Wintershall планирует в 2018 году предоставить Nord Stream 2 AG финансирование на уровне прошлого года - 324 миллиона евро, сообщил журналистам член правления Wintershall Тило Виланд.

"В этом году они примерно останутся на том же уровне. Конечно, это будет зависеть от того, как продвинется, на какой стадии будет проект, но в принципе мы планируем примерно такую же сумму инвестировать", - сказал Виланд.

В 2017 году Wintershall предоставила Nord Stream 2 финансирование в размере 324 миллиона евро.

Единственным акционером Nord Stream 2 AG является "Газпром" GAZP. Европейские партнеры — Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — со своей стороны обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждая. "Газпром" же предоставит другую половину средств — 4,75 миллиарда евро. При этом участники проекта планируют 70% инвестиций покрыть за счет привлечения проектного финансирования. Общая стоимость реализации проекта оценивается в 9,5 миллиарда евро.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Компания-оператор проекта Nord Stream 2 AG уже получила разрешения, которые дают ей возможность начать строительство участка морского газопровода в территориальных водах Германии и приемного терминала в этой стране. "Газпром" рассчитывает получить оставшиеся разрешения (от Финляндии, Швеции, России и Дании) в первом полугодии.