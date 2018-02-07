Совдир "Роснефти" утвердил кандидатов в новый состав совета: Рудлофф сменит Хамфриза

МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Совет директоров "Роснефти" ROSN утвердил список из 11 кандидатов для избрания нового состава совета на годовом собрании акционеров, согласно которому в крупнейшей российской нефтяной компании сменится один независимый директор - вместо бывшего топ-менеджера ExxonMobil Дональда Хамфриза в совет номинирован инвестбанкир, председатель Marcuard Holding Ханс-Йорг Рудлофф, следует из сообщения компании.

Рудлофф был предложен в качестве кандидата правительством РФ, в предыдущие годы он уже входил в совет "Роснефти", но покинул его в 2013 году.

Все прочие кандидаты из утвержденного совдиром "Роснефти" списка входят в его действующий состав: помощник президента РФ Андрей Белоусов, министр энергетики Александр Новак, глава "Роснефти" Игорь Сечина, экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер, исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг, профессор ВШЭ Олег Вьюгин, президент BP Роберт Дадли, президент BP Exploracion de Venezuela SA Гильермо Кинтеро, глава Glencore Айван Глазенберг и президент по научно-исследовательским разработкам Qatar Foundation Файзал Алсуваиди.