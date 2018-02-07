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Лавров надеется, что политика не вмешается в работу Exxon с "Роснефтью" в Мозамбике


Компании

МАПУТУ, 7 мар - ПРАЙМ. Москва надеется, что в совместной работе американской ExxonMobil с "Роснефтью" ROSN на шельфе Мозамбика решающую роль будет играть не политика, а экономические интересы, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров.

"У нас действительно среди планов немалую долю занимают проекты освоения природных ресурсов, в том числе углеводородов Мозамбика... Действительно, среди проектов, которые активно обсуждались за последнее время, есть совместное предприятие - консорциум с участием мозамбикской компании, "Роснефти" и ExxonMobil по разработке шельфовых месторождений около Мозамбика", - сказал Лавров на пресс-конференции.

По его словам, сейчас консорциум ведет работу с соответствующими структурами мозамбикского правительства по юридическому оформлению всех необходимых работ.

"Если в последнее время у ExxonMobil появились какие-то проблемы, надо в них разобраться. И, думаю, что это будут делать участники консорциума напрямую между собой... И определяющую роль будут играть не некие политические соображения, геополитические расчеты, а реальные интересы экономики соответствующих государств, где работают те или иные компании. Посмотрим, насколько экономические интересы американских компаний будут уважаться американским правительством", - добавил Лавров.

"Роснефть" и ExxonMobil в 2015 году выиграли в консорциуме c долями 20% на 80% соответственно лицензионный раунд по разработке трех блоков на шельфе Мозамбика. В июне 2017 года вице-президент "Роснефти" Влада Русакова сообщала РИА Новости, что компании проводят переговоры с госорганами Мозамбика по условиям обязывающих документов. Она также отмечала, что геологические службы обеих компаний подтвердили хорошие перспективы крупных газовых открытий на этих участках.

ExxonMobil сообщила 1 марта, что приняла решение о выходе из совместных с "Роснефтью" геологоразведочных проектов на шельфе РФ из-за санкций. Как указала американская компания, она работала или планировала работать с "Роснефтью" в Карском, Чукотском морях, в море Лаптевых и в Черном море на участках общей площадью 257 тысяч квадратных километров. ExxonMobil планирует начать выход из этих проектов в 2018 году и оценивает свои потери от такого решения в 200 миллионов долларов.

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