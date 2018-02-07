Премьер Украины поручил Минюсту активизировать усилия по взысканию штрафов с "Газпрома"

КИЕВ, 7 мар - ПРАЙМ. Премьер Украины Владимир Гройсман поручил Минюсту активизировать усилия по взысканию с "Газпрома" GAZP штрафа по решению арбитража и антимонопольного штрафа, сообщает пресс-служба кабмина Украины в среду.

Как сообщает пресс-служба, кабмин в нынешней ситуации активизирует свои действия по взысканию штрафа с российского газового монополиста "Газпрома", а также относительно нарушения украинского монопольного законодательства. "Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман и дал соответствующее поручение министерству юстиции Украины", - говорится в сообщении пресс-службы.

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"Позиция Украины в ситуации с "Газпромом" должна быть жесткой и последовательной. "Газпром" должен выполнять вердикт Стокгольмского арбитража и также выполнять требование антимонопольного органа Украины и решения украинских судов. Сегодня имел разговор о наших действиях в связи с этим с министром юстиции Украины Павлом Петренко", - заявил Гройсман.

Он также сообщил, что поручил минюсту страны скоординировать действия с "Нафтогазом" в свете возможного ареста активов "Газпрома" за пределами РФ в случае невыполнения им решений Стокгольмского арбитража.

"Поручил минюсту скоординировать действия с руководством НАК "Нафтогаз" относительно возможного ареста активов "Газпрома" по всему миру в случае невыполнения решений Стокгольмского арбитража", - написал премьер в среду в Twitter.