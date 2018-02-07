FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Статьи

Все статьи

Мнения аналитиков

Все мнения

Премьер Украины поручил Минюсту активизировать усилия по взысканию штрафов с "Газпрома"


Газ / Компании

КИЕВ, 7 мар - ПРАЙМ. Премьер Украины Владимир Гройсман поручил Минюсту активизировать усилия по взысканию с "Газпрома" GAZP штрафа по решению арбитража и антимонопольного штрафа, сообщает пресс-служба кабмина Украины в среду.

Как сообщает пресс-служба, кабмин в нынешней ситуации активизирует свои действия по взысканию штрафа с российского газового монополиста "Газпрома", а также относительно нарушения украинского монопольного законодательства. "Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман и дал соответствующее поручение министерству юстиции Украины", - говорится в сообщении пресс-службы.

"Газпром" предложил "Нафтогазу" встречу для обсуждения расторжения контрактов >>

"Позиция Украины в ситуации с "Газпромом" должна быть жесткой и последовательной. "Газпром" должен выполнять вердикт Стокгольмского арбитража и также выполнять требование антимонопольного органа Украины и решения украинских судов. Сегодня имел разговор о наших действиях в связи с этим с министром юстиции Украины Павлом Петренко", - заявил Гройсман.

Он также сообщил, что поручил минюсту страны скоординировать действия с "Нафтогазом" в свете возможного ареста активов "Газпрома" за пределами РФ в случае невыполнения им решений Стокгольмского арбитража.

"Поручил минюсту скоординировать действия с руководством НАК "Нафтогаз" относительно возможного ареста активов "Газпрома" по всему миру в случае невыполнения решений Стокгольмского арбитража", - написал премьер в среду в Twitter.

 

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ