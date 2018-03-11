Порошенко: ЕБРР выделил Украине 26 млн евро на строительство солнечных электростанций

КИЕВ, 11 мар - ПРАЙМ. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделил Украине 25,9 миллиона евро на строительство трех солнечных электростанций, которые будут располагаться в Винницкой области, сообщил в воскресенье президент Украины Петр Порошенко.

"European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) выделил 25,9 миллиона евро на строительство трех солнечных электростанций в Винницкой области. Этот проект - еще один шаг к энергонезависимости нашего государства. А также - новые рабочие места для 350 человек, которые будут заняты на строительстве и еще 15, занятых на обслуживании станции", - написал Порошенко в Facebook.