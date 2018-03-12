Немецкие энергетические гиганты E.On и RWE согласовали обмен активами и акциями

ФРАНКФУРТ, 12 мар - ПРАЙМ. Немецкий энергетический гигант E.On SE в воскресенье сказал, что в целом согласовал с конкурирующей RWE AG обмен рядом активов. Это очередной шаг в многолетней череде сделок, связанных с переходом на возобновляемые источники энергии. Этот проект в 2011 году начала канцлер Ангела Меркель, сообщает Dow Jones.

E.On в заявлении уточнила, что приобретет 76,8% акций Innogy SE, принадлежащих RWE, а RWE взамен получит 16,67% акций E.On. Последняя заявила, что сделает миноритарным акционерам Innogy предложение по цене 40 евро за акцию, а сама компания будет оцениваться примерно в 22 млрд евро.

Сложный обмен активами и акциями между двумя крупнейшими немецкими энергетическими компаниями приведет к тому, что E.On будет в основном заниматься энергосетями и обслуживанием потребителей. RWE получит бизнес Innogy, связанный с возобновляемыми источниками энергии и хранением газа, ее долю в австрийском поставщике Kelag и крупную долю в E.On.

RWE в заявлении указала, что сделка поможет создать ведущую в Европе коммунальную компанию с диверсифицированными методами выработки электроэнергии, включая как возобновляемые источники, так и традиционные, например уголь.

В последнее время E.On вкладывала крупные суммы в возобновляемые источники энергии, например в солнечные и ветровые, как в Германии, так и за рубежом. RWE – это крупнейшая в Германии электроэнергетическая компания, которая преимущественно занимается традиционной выработкой электроэнергии, в том числе за счет угля и газа.

До 2011 года рынок электроэнергии Германии был стабильным, пока не случилась энергетическая революция Energiewende, инициированная Ангелой Меркель. Планируется, что к 2022 году Германия закроет все атомные станции и заменит их быстро развивающейся ветровой и солнечной электроэнергией. По мнению аналитиков, более серьезные события ожидаются позднее в этом году, если Германия введет более жесткие требования к снижению выбросов углекислого газа. Это делается, чтобы соответствовать нормам Парижского соглашения от 2015 года об изменении климата.

RWE пострадала от низких цен на оптовую электроэнергию. Это объяснялось переизбытком энергии из новых возобновляемых источников. В 2016 году она выделила свои розничные операции и электросети в отдельную компанию, получившую название Innogy. Тем временем E.On в январе согласилась продать финской Fortum Oyj долю в Uniper SE, которая была выделена из ее бизнеса традиционных источников энергии. Ожидается, что Fortum получит разрешения на сделку к середине 2018 года.