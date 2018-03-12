"Кортес": Оптовые цены на бензин в РФ с 5 по 7 марта выросли

МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Оптовые цены на бензин в России выросли по итогам рабочей недели с 5 по 7 марта; наиболее значительно изменилась цена на бензин "Премиум-95", который подорожал на 795 рублей — до 42,608 тысячи рублей за тонну, свидетельствуют данные информационно-аналитического центра "Кортес".

Средние по РФ цены оптового рынка для других сортов составили: на бензин "Нормаль-80" - 41,067 тысячи рублей за тонну (рост на 27 рублей), "Регуляр-92" - 41,335 тысячи рублей за тонну (рост на 448 рублей), на летнее дизтопливо — 42,045 тысячи рублей за тонну (рост на 271 рубль).

На мелкооптовом рынке цена на "Нормаль-80" снизилась на 23 рубля и составила 44,752 тысячи рублей за тонну, на "Регуляр-92" цена повысилась на 102 рубля, до 45,351 тысячи рублей за тонну. На "Премиум-95" цена также повысилась, на 52 рубля, и составляет 46,614 тысячи рублей за тонну. В рознице стоимости "Нормаля-80", "Регуляра-92" и "Премиума-95" не изменились и составили 36,04 рубля за литр, 38,25 рубля за литр и 41,07 рубля за литр соответственно.

Летнее дизтопливо подорожало на мелкооптовом рынке на 297 рублей, до 44,475 тысячи рублей за тонну. На бирже цена топлива выросла на 1,030 тысячи рублей — до 42,105 тысячи рублей за тонну. Розничная цена не изменилась и составила 40,99 рубля за литр.

Оптовая цена авиакеросина снизилась на 342 рубля — до 39,966 тысячи рублей за тонну. На бирже он подешевел на 29 рублей — до 39,962 тысячи рублей за тонну. Цена авиакеросина в аэропортах снизилась на 384 рубля — до 54,209 тысячи рублей за тонну.

Оптовая цена топочного мазута снизилась на 75 рублей и составила 11,996 тысячи рублей за тонну. На бирже мазут подешевел на 371 рубль — до 11,614 тысячи рублей за тонну.