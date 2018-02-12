FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Статьи

Все статьи

Мнения аналитиков

Все мнения

ФАС прекратила рассмотрение дела по доступу "Роснефти" к газопроводу проекта "Сахалин-2"


Компании

МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России прекратила рассмотрение дела по доступу "Роснефти" ROSN к газопроводу "Сахалин-2", так как суд уже удовлетворил требования компании, говорится на сайте службы.

Ранее в феврале на сайте ФАС было опубликовано определение, согласно которому служба возобновила рассмотрение дела о нарушении антимонопольного законодательства компанией Sakhalin Energy, которое выражается в отказе предоставить доступ к газопроводу проекта "Сахалин-2" для компании "Роснефть". Рассмотрение дела было назначено на 13 февраля, однако в пресс-службе ФАС РИА Новости сообщили, что заседание перенесено на 12 марта.

"ФАС России прекратила рассмотрение дела в отношении "Сахалин Энерджи". Защита прав и законных интересов ПАО "НК Роснефть" обеспечена решением суда", - говорится в публикации.

Рассмотрение данного дела было приостановлено ФАС в мае 2015 года. Тогда служба решила вернуться к данному вопросу после разрешения процесса в арбитражном суде по иску "Роснефти" к Sakhalin Energy с требованием предоставить доступ к свободным мощностям газопровода для транспортировки до 8 миллиардов кубометров газа в год.

Арбитражный суд Сахалинской области в феврале 2015 года отказал "Роснефти" в удовлетворении ее жалобы, а Пятый арбитражный апелляционный суд в июне того же года постановил оставить это решение без изменений. Однако в сентябре 2015 года арбитражный суд Дальневосточного округа отменил предыдущие действия нижестоящих судов, указав, что Sakhalin Energy не обязана гарантировать "Роснефти" транспортировку всех 8 миллиардов кубометров в год, но должна обеспечить доступ к фактически имеющимся свободным мощностям — это ориентировочно 2 миллиарда кубометров в год.

Позднее, в декабре 2015 года Верховный суд (ВС) России отказал Sakhalin Energy и ее основному акционеру "Газпрому" GAZP в передаче кассационных жалоб на сентябрьское постановление арбитражного суда Дальневосточного округа.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ