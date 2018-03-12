FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Статьи

Все статьи

Мнения аналитиков

Все мнения

"Нафтогаз" заявил о росте до $8 млрд требований к РФ в гаагском суде по активам в Крыму


Компании / Нефть

 

КИЕВ, 12 мар - ПРАЙМ. Сумма исковых требований "Нафтогаза Украины" к РФ в гаагском арбитраже по утраченным активам в Крыму выросла до 8 миллиардов долларов с учетом процентов, сообщил главный коммерческий директор украинской госкомпании Юрий Витренко.

"Нафтогаз Украины" и шесть его "дочек" инициировали в октябре 2016 года разбирательство в Постоянном третейском суде в Гааге, потребовав от России 2,6 миллиарда долларов за утраченные активы в Крыму. Позднее "Нафтогаз" заявил об увеличении суммы требований до 5 миллиардов долларов. Киев ссылается на соглашение между правительствами России и Украины от 1998 года о поощрении и взаимной защите инвестиций, Москва заявила о непризнании юрисдикции суда по этому иску. Украинская сторона ожидает начала рассмотрения иска в мае 2018 года.

"Уже в этом году можем выиграть до 8 миллиардов долларов. Ответчик - государство РФ, 5 миллиардов было без процентов, 8 миллиардов с ожидаемыми процентами", - написал Витренко в понедельник в Facebook FB.

До вхождения Крыма в состав России "Нафтогазу" принадлежал "Черноморнефтегаз", снабжающий газом жителей полуострова. Однако после референдума о присоединении Крыма к РФ расположенное на полуострове имущество "Черноморнефтегаза" и "Укртрансгаза" (владеет газотранспортной сетью) по решению местного парламента было национализировано и внесено в уставный капитал новой компании - Крымского республиканского предприятия "Черноморнефтегаз".

 

Версия для печати

Газовые отношения РФ, Украины и ЕС

Весь сюжет
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ