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Украина ведет консультации об управлении своей ГТС с операторами из пяти стран


Газ / Компании

КИЕВ, 13 мар - ПРАЙМ. Украина ведет консультации с европейскими компаниями из пяти стран о перераспределении обязанностей в управлении газотранспортной системой государства (так называемый процесс анбандлинга), рассказала в эфире украинского "Общественного ТВ" заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины Наталья Бойко.

В декабре 2017 года кабмин Украины принял решение о начале официальной процедуры отбора международного партнера для управления газотранспортной системой. Основным критерием поиска партнера определена максимальная загрузка украинской ГТС, а поиском занимается специально созданная правительством рабочая группа.

"Действительно были у нас консультации, это пока не переговоры. Мы консультировались с потенциальными партнерами, это известные европейские операторы, их не так много. Если без названий компаний, а только по странам, то — это Словакия, Польша, Италия и Франция, а также Нидерланды", — сказала Бойко, слова которой приводит сайт указанного телеканала.

По ее словам, операторы готовы заходить на Украину на разных условиях. "И поскольку это пока консультации, то они рассказывают нам, какие потенциальные пути сотрудничества они видят", — отметила Бойко.

"Для нас важно, чтобы тот партнер, который зайдет в Украину, он был способен нам помочь обеспечить сохранение объема транзита через Украину. Это ключевая идея. Когда речь идет о 2019 годе и новом контракте, мы готовы взять европейского партнера и прозрачно работать, чтобы обеспечить дополнительную надежность для ЕС", — подчеркнула она.

Верховная рада Украины в 2014 году приняла закон, разрешающий правительству создать оператора ГТС страны, в котором до 49% смогут получить инвесторы из США и ЕС. Документ также предусматривает, что компания-оператор получит право на управление или концессию и аренду магистральных газопроводов и подземных хранилищ.

Кабинет министров Украины в рамках реструктуризации компании "Нафтогаз" принял решение о создании нового оператора ГТС - компании "Магистральные газопроводы Украины". Предполагается, что ГТС Украины будет передана в управление новому оператору.

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