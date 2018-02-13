"Газпром" закажет документы по ликвидации и консервации объектов проекта "Южный поток"

МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. "Газпром" GAZP планирует заказать разработку документации по ликвидации и консервации объектов НЗС Восточного коридора проекта "Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод "Южный поток", следует из закупочных материалов компании.

Соответствующий тендер "Газпром" проведет в марте, максимальная цена контракта составляет 98 миллионов рублей. Документацию нужно разработать к маю.

Россия в декабре 2014 года из-за неконструктивной позиции ЕС объявила о прекращении работы по "Южному потоку", который должен был пройти по территории Болгарии, Сербии, Венгрии, в пользу нового газопровода по дну Черного моря в сторону Турции ("Турецкий поток").