OMV и "Газпром" отложили до 2019 г проект по малотоннажному СПГ на Черном море

ЛОНДОН, 13 мар - ПРАЙМ. Австрийская компания OMV и "Газпром" GAZP отложили до 2019 года проект по малотоннажному СПГ на Черном море, сообщил журналистам член совета директоров OMV Манфред Лейтер.

"Газпром" и OMV в июне в рамках ПМЭФ-2017 подписали рамочное соглашение о взаимодействии при реализации совместного комплексного проекта по строительству в районе российского побережья Черного моря терминала по производству, транспортировке, а также маркетингу и сбыту малотоннажного СПГ.

"Он был отложен до следующего года", - сказал топ-менеджер.