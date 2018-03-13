"Роснефть" начала выпуск бензина АИ 100 на Рязанском НПЗ

МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Рязанская нефтеперерабатывающая компания (РНПК) выпустила первую партию высокооктанового автомобильного бензина с октановым числом 100 (АИ 100), сообщает пресс-служба "Роснефти".

Запуск нового продукта стал возможен благодаря реализации масштабной программы модернизации на нефтеперерабатывающих предприятиях "Роснефти", в число которых входит РНПК. Модернизация НПЗ позволит крупнейшей российской нефтяной компании удовлетворить внутренний спрос на высокооктановый бензин, отвечающий современным экологическим требованиям и повышенным стандартам качества для моторного топлива.

АИ 100 предназначен для форсированных двигателей, используемых на спортивных автомобилях, а также на автомобилях правоохранительных органов и спецслужб. Высокооктановый бензин позволяет обеспечить максимально эффективное использование двигателей спортивных автомобилей. АИ-100 также соответствует высоким экологическим требованиям, поскольку содержит низкое количество серы.

Новый продукт "Роснефти" прошел все необходимые испытания на соответствие качества требованиям техрегламента для моторного топлива экологического класса К5.

Первая партия высокооктанового топлива будет поставлена для гоночной команды LADA Sport ROSNEFT.