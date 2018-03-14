FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Статьи

Все статьи

Мнения аналитиков

Все мнения

Petronas будет 13 лет поставлять японской Tokyo Gas не менее 0,5 млн тонн СПГ в год


Газ / Компании

МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Государственная нефтегазовая компания Малайзии Petronas через свою "дочку" Malaysia LNG Sdn. Bhd. (MLNG) подписала предварительный договор о поставках в течение 13 лет сжиженного природного газа (СПГ) японскому газовому трейдеру Tokyo Gas Co, говорится в сообщении Petronas.

"По условиям соглашения, поставки начнутся в апреле 2018 года с объемом примерно 0,5 миллиона тонн СПГ в год в течение первых шести лет с возможным дальнейшим увеличением объема поставок до 0,9 миллиона тонн в год", - уточняется в сообщении.

MLNG и Petronas сотрудничают в сфере поставок газа уже в течение 35 лет, добавляет компания.

Компания MLNG занимается обслуживанием комплекса по производству СПГ в Бинтулу, штат Саравак, на острове Калимантан в Малайзии - одного из крупнейших в мире. Мощности комплекса оцениваются в 30 миллионов тонн СПГ в год.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ