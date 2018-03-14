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ОПЕК повысила прогноз по добыче нефти в РФ в 2018 г до 11 млн баррелей в сутки


Компании / Нефть

МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. ОПЕК повысила прогноз по добыче нефти и конденсата в России в 2018 году до 11 миллионов баррелей в сутки, говорится в мартовском докладе организации.

Ранее ОПЕК прогнозировала добычу нефти и конденсата в России на уровне 10,98 миллиона баррелей в сутки. ОПЕК также сохранила свою оценку добычи нефти и конденсата в России в 2017 году на уровне 11,17 миллиона баррелей в сутки.

"Прогноз по добыче нефти в России был повышен на 0,03 миллиона баррелей в сутки до в среднем 11 миллионов баррелей в сутки, что показывает сокращение добычи нефти на 0,16 миллиона баррелей в сутки в 2018 году. Прогноз отражает пересмотр данных по добыче нефти в первом квартале - она выросла на 0,1 миллиона баррелей в день (до 11,08 миллиона баррелей в день - ред.) по сравнению с прогнозом в предыдущем месяце", - говорится в докладе.

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Сокращение добычи нефти

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