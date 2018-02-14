Большую часть новых евробондов "Газпрома" в евро выкупили инвесторы из Германии

МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Большую часть новых еврооблигаций "Газпрома" GAZP, номинированных в евро, выкупили инвесторы из Германии, спрос на пике составил 2,3 миллиарда евро, рассказали РИА Новости представители банков-организаторов размещения.

"Газпром" разместил в среду восьмилетние еврооблигации объемом 750 миллионов евро с доходностью в размере 2,5%. Первоначальный ориентир доходности составлял около 2,875%, но был снижен в ходе сбора заявок до финального диапазона 2,5-2,7%. Организаторами выступили Deutsche Bank, Газпромбанк, J.P. Morgan, "Ренессанс капитал" и "ВТБ Капитал".

"Несмотря на напряженный геополитический и крайне негативный новостной фон в отношении России в самой Великобритании, "Газпром" вновь получил поддержку международных инвесторов. Более 120 институциональных инвесторов приняли участие в размещении, причем в сделке приняли участие инвесторы из Великобритании и США. Большинство инвесторов из Германии и континентальной Европы", - рассказал первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков.

Так, на долю инвесторов из Германии пришлось 37,6% выпуска, еще 32,5% - на инвесторов из других стран континентальной Европы, российские инвесторы выкупили 12,9% бумаг, инвесторы из Швейцарии - 8,1%, из Великобритании - 4,9%, из США - 3%. Управляющие фондов купили 59,4% выпуска, банки - 31,4%, страховые компании - 7,9%, пенсионные фонды - 1,2%.

"Сделка размещена без премии ко вторичной кривой, причем из всех обращаемых бондов "Газпрома" в евро в этом выпуске удалось зафиксировать самый узких кредитный спрэд. Безусловный успех компании в труднейших условиях - это отражение доверия инвесторов", - добавил Шулаков.

В ходе размещения книга заявок была переподписана более чем в три раза, ее объем на пике составил 2,3 миллиарда евро, сказал руководитель управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитала" Андрей Соловьев. Снижение ориентира доходности на 37,5 базисных пунктов по сравнению с первоначальным уровнем стало рекордным показателем для размещения долговых обязательств в данной валюте. В рамках размещения было подано 180 заявок от инвесторов, отметил он.

Компания провела 12-13 марта в Париже и Лондоне встречи с инвесторами, посвященные размещению евробондов в евро. В зависимости от рыночных условий, компания планировала разместить бумаги с погашением через 8-10 лет. В конце февраля "Газпром" также разместил пятилетние еврооблигации на 750 миллионов швейцарских франков с доходностью в размере 1,45%.