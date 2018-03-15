Норвежская Statoil может сменить название на Equinor

МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Совет директоров норвежской нефтегазовой группы Statoil предлагает изменить название компании на Equinor, говорится в ее пресс-релизе.

"Изменение названия поддержит стратегию и развитие компании в качестве крупного энергетического игрока", - пишет Statoil и добавляет, что предложение о смене названия будет представлено акционерам на годовом собрании 15 мая. "Правительство Норвегии, являясь крупнейшим акционером, поддерживает это предложение и будет голосовать за него", - отмечает компания. Согласно заявлению, как только официально смена названия будет одобрена, компания начнет работать с новым брендом.

Компания рассказывает, что название Equinor сформировано путем объединения "equi", то есть первой части таких слов как equal (равный), equality (равенство) и equilibrium (равновесие), и "nor" - части, которая напоминает, что компания гордится своим норвежским происхождением, и хочет активно использовать это в позиционировании своего бизнеса.

"Мир меняется, и Statoil тоже. Сейчас мы наблюдаем самый масштабный в истории переходный период для современных энергетических систем, и мы стремимся быть на передовой этого развития", - отметил председатель совета директоров Statoil Йон Эрик Райнхардсен (Jon Erik Reinhardsen).

Норвежская компания Statoil более 30 лет разрабатывает углеводороды на норвежском континентальном шельфе. Крупнейшим акционером Statoil является Норвегия.