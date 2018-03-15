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МЭА: РФ в феврале выполнила соглашение ОПЕК+ на 87% после 88% в январе


Компании / Нефть
  • #Добыча нефти на месторождении ОАО "Зарубежнефть"
    © предоставлено пресс-службой ОАО "Зарубежнефть"

МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Россия в феврале 2018 года, по предварительным данным, снизила добычу жидких углеводородов к октябрю 2016 года на 260 тысяч баррелей в сутки, до 11,34 миллиона баррелей в сутки, выполнив соглашение по сокращению добычи нефти ОПЕК+ на 87%, говорится в мартовском докладе Международного энергетического агентства (МЭА).

В январе 2017 года этот показатель составлял 88%. При этом с начала 2017 года, по данным МЭА, процент соблюдения РФ своих обязательств по венской сделке составляет в среднем 81%.

В марте министр энергетики Александр Новак говорил, что РФ в феврале сократила добычу нефти на 300,4 тысячи баррелей к уровню октября 2016 года в рамках соглашения о сокращении добычи нефти странами-членами ОПЕК и странами, не входящими в организацию.

Флаг ОПЕКОПЕК повысила прогноз по добыче нефти в РФ в 2018 г до 11 млн баррелей в сутки

Министерство энергетики РФ, а также секретариат ОПЕК неоднократно обращали внимание на то, что МЭА и участники венского соглашения используют разную методику расчета соблюдения сделки ОПЕК+.

Страны, не входящие в ОПЕК, в феврале 2018 года выполнили свои обязательства по соглашению о сокращении добычи нефти на 86% после 81% в январе, снизив добычу к октябрю 2016 года на 470 тысяч баррелей в сутки. При этом в среднем за весь период действия венской сделки уровень соблюдения странами вне ОПЕК своих обязательств по сокращению добычи нефти составил 85%.

В месячном выражении общая добыча нефти этих стран в феврале снизилась на 30 тысяч баррелей в сутки - до 18,39 миллиона баррелей в сутки.

ОПЕК в феврале сократила добычу нефти к октябрю 2016 года на 1,73 миллиона баррелей в сутки, выполнив соглашение ОПЕК+ на рекордные 147% после 138% месяцем ранее, говорится в докладе МЭА.

По его данным, добыча нефти ОПЕК в феврале сократилась к январю на 70 тысяч баррелей в сутки и составила 32,1 миллиона баррелей в сутки.

При этом страны ОПЕК, за исключением Ливии и Нигерии, в феврале сократили добычу на 110 тысяч баррелей в день по сравнению с январем - до 29,38 миллиона баррелей в сутки. Нигерия и Ливия, которые до начала 2018 года были освобождены от обязательств по сделке, в феврале увеличили добычу нефти на 20 тысяч баррелей в сутки каждая.

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Сокращение добычи нефти

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