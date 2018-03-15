МЭА ожидает дефицита на рынке нефти во II квартале

МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает дефицита предложения на рынке нефти во втором квартале этого года, если добыча "черного золота" ОПЕК останется на текущем уровне, говорится в мартовском докладе агентства.

"Мы полагаем, что добыча нефти в ОПЕК в течение всего 2018 года останется на том же уровне, и с учетом этого в первом квартале слегка вырастут коммерческие запасы, а оставшуюся часть года на рынке будет дефицит", - говорится в докладе.

"Меж тем ребалансировка рынка нефти продолжается, ключевые индикаторы - спрос и предложения - становятся все более равными, коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР все больше снижаются до среднестатистических значений...", - также отмечает МЭА.