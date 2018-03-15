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Антипинский НПЗ начнет производство автомобильного бензина


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МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. На Антипинском НПЗ, основном производственном активе группы "Новый Поток" (New Stream Group), завершены строительно-монтажные работы на комбинированной установке по производству высокооктановых бензинов (КУПВБ), говорится в сообщении НПЗ. 

Всего на КУПВБ расположены семь печей: три на секции гидроочистки, одна на секции изомеризации и еще три – на секции платформинга. Печи необходимы для нагрева сырья реакторов секций, а также используются в процессе стабилизации прямогонного бензина и его дальнейшего разделения на фракции для получения высокооктанового автомобильного бензина.  

Монтаж печей – последний этап перед стартом пусконаладочных работ на КУПВБ, в ходе которых будут также проведены испытания на герметичность трубопроводов и оборудования.

Все монтажно-строительные работы были выполнены компанией "Техинжстрой", которая является дочерней структурой группы "Новый поток". 

Запуск установки в промышленную эксплуатацию и производство бензинов марок АИ-92 и АИ-95 стандарта ЕВРО 5 запланированы на второй квартал 2018 года.

Антипинский НПЗ – один из лидеров российской нефтеперерабатывающей отрасли. Глубина переработки нефти на предприятии достигает рекордных значений – свыше 98%.

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