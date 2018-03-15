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Чистая прибыль "Энел Россия" по МСФО в 2017 году выросла вдвое


Компании / Энергосети

МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Энел Россия" по МСФО в 2017 году выросла почти вдвое по сравнению с 2016 годом и составила 8,54 миллиарда рублей, следует из материалов компании.

EBITDA компании выросла на 27,5%, до 17,7 миллиарда рублей. Выручка увеличилась на 3% и составила 74,4 миллиарда рублей.

Как поясняется в сообщении "Энел Россия", рост показателя EBITDA обусловлен увеличением выручки парогазовых энергоблоков, построенных по договорам предоставления мощности (гарантируют окупаемость инвестиций за счет повышенных платежей с рынка), увеличением объема продаж мощности, а также продолжением политики оптимизации постоянных затрат.

Эти же факторы повлияли на рост выручки. Причем увеличение выручки компенсировало эффект от снизившейся выработки паросиловых блоков, в основном из-за более низкой загрузки, связанной с переизбытком мощности в центре РФ и на Урале.

Чистый долг компании по данным на конец 2017 года составил около 17,9 миллиарда рублей, снизившись с конца 2016 года на 12,1%.

Российская "дочка" итальянской Enel, "Энел Россия", имеет четыре производственных филиала в РФ - на Урале (Рефтинская ГРЭС, Среднеуральская ГРЭС), на Северном Кавказе (Невинномысская ГРЭС) и в Центральной России (Конаковская ГРЭС). Общая установленная мощность — 9,4 тысячи МВт.

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