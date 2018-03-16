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Итальянская Eni начинает добычу нефти на ангольском месторождении Ochigufu


Компании

МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. Итальянская нефтегазовая группа Eni объявила о старте добычи нефти на месторождении Ochigufu у побережья Анголы, сообщается на сайте компании.

Согласно релизу, Eni и государственная нефтяная компания Анголы Sonangol начали добычу нефти на проекте Ochigufu на блоке 15/06 на шельфе Анголы, что увеличит текущий уровень добычи на 25 тысяч баррелей. В Анголе компания добывает сейчас около 150 тысяч баррелей нефтяного эквивалента в день.

Месторождение Ochigufu располагается на глубине 1,3 тысячи метров, приблизительно в 150 километрах к западу от порта Сойо и 380 километрах к северо-западу от столицы страны Луанды. В блоке 15/06 Eni и Sonangol принадлежит по 36,84%, а оставшиеся 26,32% - SSI Fifteen Limited.

Итальянская нефтегазовая компания Eni образована в 1953 году. Компания работает в 83 странах мира и входит в топ-15 крупнейших промышленных мировых компаний. Компания присутствует в Анголе с 1980 года.

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