FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Статьи

Все статьи

Мнения аналитиков

Все мнения

МИД ФРГ: Германия не связывает свое участие в "Северном потоке 2" с ситуацией вокруг Скрипаля


Компании
  • # Посетители в здании рейхстага в Берлине, Германия
    © AFP, Christof Stache

ВАРШАВА, 16 мар ПРАЙМ. Германия не связывает свое участие в "Северном потоке 2" с ситуацией вокруг отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Лондоне, заявил в пятницу глава немецкого МИД Хайко Маас.

"Это две разные вещи", - сказал Маас на встрече с главой МИД Польши Яцеком Чапутовичем.

Он пояснил, что "Северный поток 2" - "это проект хозяйственный".

При этом немецкий министр отметил, что отравление Скрипаля беспокоит Берлин, и Германия поддерживает "тесный контакт с лондонским правительством".

В свою очередь Чапутович заявил, что Польша считает "Северный поток 2" опасным для Европы и будет продолжать убеждать Германию от него отказаться.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком". Против реализации проекта выступает ряд стран, в частности Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, имеющие амбициозные планы по экспорту в Европу своего СПГ.

Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где был отравлен работавший на британские спецслужбы Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок" причастно российское государство. В связи с этим премьер Британии Тереза Мэй объявила о ряде мер против РФ, в том числе о высылке 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне. Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей, МИД РФ в четверг сообщил, что готовится ответная высылка британских дипломатов.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ