Россия выйдет из сделки ОПЕК+ после достижения баланса на рынке нефти

МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Министр энергетики России Александр Новак в интервью Bloomberg TV заявил, что Москва может выйти из сделки по сокращению добычи нефти ОПЕК+ после восстановления баланса на рынке.

Отмечается, что восстановление цен на нефть ожидается до конца 2018 года.

По словам Новака, стороны, договорившиеся о сокращении добычи нефти, привержены цели достичь стабилизации ситуации на сырьевом рынке, и только после этого могут быть предприняты какие-то дальнейшие действия.

Министр добавил, что восстановление баланса на рынке нефти ожидается начиная с третьего - четвертого квартала текущего 2018 года.