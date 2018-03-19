"Башнефть" и "Лукойл" в декабре 2017 г решили ликвидировать СП "Восток НАО"

МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. "Башнефть" BANE и "Лукойл" в декабре 2017 года приняли решение ликвидировать совместное предприятие (СП) "Восток НАО", в результате башкирская компания признала убытки в 3,9 миллиарда рублей, говорится в ее отчете по МСФО за прошлый год.

"В декабре 2017 года по итогам проведенного анализа экономической эффективности проекта было принято решение о приостановлении инвестиций и дальнейшей ликвидации "Восток НАО". В результате группа признала убыток от обесценения инвестиций в размере 1,368 миллиарда рублей, а также убыток от обесценения займов, выданных (в рамках - ред.) совместной деятельности, в размере 2,538 миллиарда рублей", - говорится в отчете.

В апреле 2014 года "Башнефть" и "Лукойл" (ООО "Лукойл-Коми") подписали договор о создании на паритетных условиях совместного предприятия ООО "Нефтяная компания Восток НАО" для геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья в пределах лицензионнных участков компаний в Ненецком автономном округе, сообщается на официальном сайте СП. "Восток НАО" принадлежат лицензии на семь участков.

Ранее в феврале СМИ уже сообщали о ликвидации СП "Башнефти" и "Лукойла" в связи с отсутствием нефти на активах компании.