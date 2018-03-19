"Газпром" принял обязательства по сокращению выбросов метана при добыче газа

МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. "Газпром" GAZP принял обязательства по сокращению выбросов метана при добыче газа, говорится в сообщении "Газпрома".

""Газпром" подписал руководящие принципы по снижению выбросов метана в производственно-сбытовой цепочке природного газа. В ноябре 2017 года подпись под документом поставили такие компании, как BP, Eni, ExxonMobil, Repsol, Shell, Statoil, Total и Wintershall", - говорится в сообщении.

"Таким образом, "Газпром" принимает обязательства по дальнейшему сокращению выбросов метана на своих производственных объектах, а также привлечению других участников газового рынка к следованию этому примеру во всех звеньях производственно-сбытовой цепочки — от добывающих предприятий до конечного потребителя", - говорится в сообщении.

"Подписав документ, "Газпром" подтверждает свою экологическую ответственность перед международным сообществом. Наша компания предпринимает значительные усилия для повышения глобальной энергетической безопасности и предотвращения изменений климата за счет укрепления роли природного газа как важного фактора обеспечения спроса на энергоресурсы", — цитирует пресс-служба заместителя председателя правления "Газпрома" Сергея Хомякова.

В ноябре 2017 года BP, Eni, ExxonMobil, Repsol, Shell, Statoil, Total и Wintershall подписали документ, который определяет основные принципы работы по сокращению выбросов метана в добыче газа. "Поскольку природный газ состоит главным образом из метана, который является активным парниковым газом, его роль в процессе перехода к низкоуглеродному будущему будет зависеть от того, насколько удастся сократить выбросы метана", - говорилось в сообщении компаний.

Принципы сокращения выбросов были разработаны в сотрудничестве с Колумбийским университетом, Фондом защиты окружающей среды, Международным энергетическим агентством (МЭА), Международным газовым союзом, Международной организацией нефтегазовой климатической инициативы, Фондом инвестиций в климат, институтом "Скалистых гор", Институтом устойчивого развития газовой отрасли, Институтом энергетики и ресурсов, Техасском университетом в Остине и Программой ООН по окружающей среде.