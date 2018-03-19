БАКУ, 19 мар - ПРАЙМ. Одна из встреч ОПЕК+ пройдет в Баку, сообщил генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо.

"Одна из встреч состоится в Баку. Это предложил президент страны Ильхам Алиев", - заявил Баркиндо на брифинге после встречи с министром энергетики Азербайджана Пярвизом Шахбазовым.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию, 35 тысяч - на Азербайджан. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года, затем продлено до конца марта 2018 года. В ноябре страны ОПЕК+ вновь продлили венскую сделку — до конца 2018 года.