"Кортес": Оптовые цены на бензин в РФ с 12 по 16 марта в основном выросли

МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Оптовые цены на бензин в России в основном выросли по итогам рабочей недели с 12 по 16 марта; при этом наиболее значительно изменилась цена на бензин "Нормаль-80", который подешевел на 1,787 тысячи рублей — до 39,28 тысячи рублей за тонну, свидетельствуют данные информационно-аналитического центра "Кортес".

Средние по РФ цены оптового рынка для других сортов составили: на бензин "Регуляр-92" - 41,915 тысячи рублей за тонну (рост на 581 рубль), "Премиум-95" - 43,502 тысячи рублей за тонну (рост на 893 рубля), на летнее дизтопливо — 42,288 тысячи рублей за тонну (рост на 243 рубля).

На мелкооптовом рынке цена на "Нормаль-80" выросла на 26 рублей - до 44,778 тысячи рублей за тонну, на "Регуляр-92" - на 267 рублей, до 45,618 тысячи рублей за тонну, на "Премиум-95" - на 229 рублей, до 46,843 тысячи рублей за тонну. В рознице стоимость "Нормаля-80" повысилась на 2 копейки и составила 36,06 рубля за литр, на "Регуляр-92" - не изменилась и составила 38,25 рубля за литр, на "Премиум-95" - понизилась на 1 копейку и составила 41,06 рубля за литр.

Летнее дизтопливо подорожало на мелкооптовом рынке на 911 рублей - до 45,386 тысячи рублей за тонну. На бирже цена топлива выросла на 856 рублей — до 42,962 тысячи рублей за тонну. Розничная цена понизилась на 1 копейку и составила 40,98 рубля за литр.

Оптовая цена авиакеросина выросла на 77 рублей — до 40,043 тысячи рублей за тонну. На бирже он подорожал на 16 рублей — до 39,978 тысячи рублей за тонну. Цена авиакеросина в аэропортах снизилась на 184 рубля — до 54,013 тысячи рублей за тонну.

Оптовая цена топочного мазута снизилась на 52 рубля и составила 11,944 тысячи рублей за тонну. На бирже мазут подорожал на 626 рублей - до 12,24 тысячи рублей за тонну.