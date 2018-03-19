FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Статьи

Все статьи

Мнения аналитиков

Все мнения

Техкомитет ОПЕК+ оценил выполнение сделки в феврале в рекордные 138%


Компании / Нефть
  • #Участники Международного энергетического форума в Алжире. 27 сентября 2016 год
    © AFP, Ryad Kramdi

МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Технический комитет по мониторингу выполнения соглашения ОПЕК и государств вне картеля о сокращении добычи нефти (ОПЕК+) оценил исполнение сделки в феврале в рекордные 138% против 133% в январе, пишет агентство Блумберг со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

По словам одного из источников, уровень выполнения соглашения странами, входящих в ОПЕК, составил в феврале 142%, странами, не входящих в организацию - 130%. 

#Нефть, добычаJODI: РФ в январе сохранила мировое лидерство по добыче нефти

Встреча технического комитета ОПЕК+ прошла в понедельник в Вене. На февральском заседании министерского мониторингового комитета ОПЕК+ было отмечено, что соблюдение соглашения странами ОПЕК+ в январе составило 133%.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года, затем продлено до конца марта 2018 года. В ноябре страны ОПЕК+ вновь продлили венскую сделку — до конца 2018 года. 

Международный инвестиционный форум "Сочи 2016"Россия выйдет из сделки ОПЕК+ после достижения баланса на рынке нефти

Для контроля за соблюдением венского соглашения и выработки рекомендаций по его корректировки был создан министерский мониторинговый комитет ОПЕК+. В него входят представители Саудовской Аравии, Венесуэлы, Кувейта, Алжира, Омана и России. Ранее в марте министр нефти Кувейта Бахит ар-Рашиди сообщил РИА Новости, что следующая встреча министерского мониторингового комитета ОПЕК+ пройдет в саудовской Джидде 14-15 апреля.

За исполнением соглашения следит также технический комитет, состоящий из экспертов стран министерского комитета. Он собирается каждый месяц. В заседаниях также принимает участие генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо.

 

Версия для печати

Сокращение добычи нефти

Весь сюжет

Цены на нефть

Весь сюжет
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ