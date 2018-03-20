"Лукойл" открыл первую АЗС в Узбекистане

МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. "Лукойл" LKOH открыл первую автозаправочную станцию в Узбекистане, розничную реализацию бензина и дизельного топлива осуществляет "дочка" компании - ООО "Лукойл Узнефтепродукт", сообщила пресс-служба "Лукойла".

Отмечается, что вся линейка продуктов на станции соответствует европейскому стандарту Евро-5.

"Это первая АЗС "Лукойла" в Узбекистане, как и в целом в регионе Центральной Азии. Компания оценит перспективы развития сети", - приводятся в сообщении слова вице-президента по реализации нефтепродуктов "Лукойла" Олега Пашаева.

"Лукойл" — публичная вертикально интегрированная нефтегазовая компания, на долю которой приходится более 2% мировой добычи нефти и около 1% доказанных запасов углеводородов.