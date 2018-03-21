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"Газпром" отмечает рекордный уровень отбора газа из европейских ПХГ зимой


Газ / Компании

МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. "Газпром" GAZP отмечает максимальный объем отбора газа из европейских подземных газовых хранилищ (ПХГ) в зимний период 2017-2018 годов, говорится в сообщении компании.

"Отбор газа потребителями из европейских ПХГ, запасы в которых сократились к настоящему времени до рекордно низких показателей, продолжается", - говорится в сообщении.

"По состоянию на 19 марта, по данным ассоциации Gas Infrastructure Europe (GIE), из подземных хранилищ в Европе поднято 61,9 миллиарда кубометров газа. Таким образом, еще до окончания отопительного сезона из хранилищ отобран максимальный объем за всю историю наблюдений GIE", - говорится в сообщении.

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