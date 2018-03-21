FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Статьи

Все статьи

Мнения аналитиков

Все мнения

Страны ОПЕК+ в феврале выполнили условия венской сделки на рекордные 138%


Компании / Нефть

МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Страны ОПЕК+ в феврале выполнили соглашение по сокращению добычи нефти на рекордные 138% после 133% месяцем ранее, говорится в релизе министерского мониторингового комитета ОПЕК+.. 

СМИ: Техкомитет ОПЕК+ обсудил возможные варианты изменения цели по запасам нефти

"Декларация о сотрудничестве продолжает оказывать преобразующее воздействие на глобальную нефтяную промышленность. Страны-участницы, работающие согласованно, в очередной раз продемонстрировали свою приверженность ускорению ребалансировки нефтяного рынка", - говорится в сообщении комитета.

Комитет также подчеркнул, что все участники сделки должны стремиться к достижению или превышению уровня выполнения сделки, добровольно сокращая свои объемы добычи. 

Комитет также призвал страны, участвующие в венских договоренностях, рассмотреть варианты дальнейшей институционализации сложившегося между ними союза, говорится в сообщении комитета. 

"Учитывая успех Декларации о кооперации (соглашения о сокращении добычи нефти - ред.), министерский мониторинговый комитет призвал участвующие в соглашении страны рассмотреть возможности дальнейшей институционализации их сотрудничества", - говорится в сообщении. 

Участники Международного энергетического форума в Алжире. 27 сентября 2016 годТехкомитет ОПЕК+ оценил выполнение сделки в феврале в рекордные 138%

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года, затем продлено до конца марта 2018 года. В ноябре страны ОПЕК+ вновь продлили венскую сделку — до конца 2018 года.

Для контроля за соблюдением венского соглашения и выработки рекомендаций по его корректировки был создан министерский мониторинговый комитет ОПЕК+. В него входят представители Саудовской Аравии, Венесуэлы, Кувейта, Алжира, Омана и России. Ранее в марте министр нефти Кувейта Бахит ар-Рашиди сообщил РИА Новости, что следующая встреча министерского мониторингового комитета ОПЕК+ пройдет в саудовской Джедде 14-15 апреля.

В министерский мониторинговый комитет входят представители Саудовской Аравии, Венесуэлы, Кувейта, Алжира, Омана и России. Комитет собирается на регулярные встречи, чтобы обсудить ход исполнения и будущее сделки ОПЕК+.

Комитет также отметил, что  избыток коммерческих запасов нефти в странах ОЭСР в феврале превышал среднее значение за последние пять лет на 44 миллиона баррелей, говорится в релизе министерского мониторингового комитета ОПЕК+.

"Коммерческие запасы в странах ОЭСР упали до 2,855 миллиона баррелей в феврале. Избыток этих запасов в феврале превышал среднее значение за последние пять лет на 44 миллиона баррелей", - сообщил комитет в среду.

Одной из главных целей соглашения ОПЕК+ является снижение коммерческих запасов нефти в мире до среднего уровня за последние пять лет. При этом из всех мировых коммерческих запасов участники сделки отслеживают запасы в наиболее развитых странах - ОЭСР. Однако с течением времени их среднее пятилетнее значение, которое в начале сделки в ОПЕК+ считали нормой, начало увеличиваться, охватывая все больший период перепроизводства и избыточного предложения на рынке. Это формально ускоряет темпы достижения странами венского соглашения баланса на рынке, но лишь из-за снижения релевантности расчетов целевого показателя.

В середине февраля министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что министерский комитет по мониторингу выполнения соглашения ОПЕК+ в апреле обсудит более точную цель по уровню мировых запасов нефти.

 

Версия для печати

Сокращение добычи нефти

Весь сюжет

Цены на нефть

Весь сюжет
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ