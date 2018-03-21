Страны ОПЕК+ в феврале выполнили условия венской сделки на рекордные 138%

МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Страны ОПЕК+ в феврале выполнили соглашение по сокращению добычи нефти на рекордные 138% после 133% месяцем ранее, говорится в релизе министерского мониторингового комитета ОПЕК+.. СМИ: Техкомитет ОПЕК+ обсудил возможные варианты изменения цели по запасам нефти

"Декларация о сотрудничестве продолжает оказывать преобразующее воздействие на глобальную нефтяную промышленность. Страны-участницы, работающие согласованно, в очередной раз продемонстрировали свою приверженность ускорению ребалансировки нефтяного рынка", - говорится в сообщении комитета.

Комитет также подчеркнул, что все участники сделки должны стремиться к достижению или превышению уровня выполнения сделки, добровольно сокращая свои объемы добычи.

Комитет также призвал страны, участвующие в венских договоренностях, рассмотреть варианты дальнейшей институционализации сложившегося между ними союза, говорится в сообщении комитета.

"Учитывая успех Декларации о кооперации (соглашения о сокращении добычи нефти - ред.), министерский мониторинговый комитет призвал участвующие в соглашении страны рассмотреть возможности дальнейшей институционализации их сотрудничества", - говорится в сообщении. Техкомитет ОПЕК+ оценил выполнение сделки в феврале в рекордные 138%

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года, затем продлено до конца марта 2018 года. В ноябре страны ОПЕК+ вновь продлили венскую сделку — до конца 2018 года.

Для контроля за соблюдением венского соглашения и выработки рекомендаций по его корректировки был создан министерский мониторинговый комитет ОПЕК+. В него входят представители Саудовской Аравии, Венесуэлы, Кувейта, Алжира, Омана и России. Ранее в марте министр нефти Кувейта Бахит ар-Рашиди сообщил РИА Новости, что следующая встреча министерского мониторингового комитета ОПЕК+ пройдет в саудовской Джедде 14-15 апреля.

В министерский мониторинговый комитет входят представители Саудовской Аравии, Венесуэлы, Кувейта, Алжира, Омана и России. Комитет собирается на регулярные встречи, чтобы обсудить ход исполнения и будущее сделки ОПЕК+.

Комитет также отметил, что избыток коммерческих запасов нефти в странах ОЭСР в феврале превышал среднее значение за последние пять лет на 44 миллиона баррелей, говорится в релизе министерского мониторингового комитета ОПЕК+.

"Коммерческие запасы в странах ОЭСР упали до 2,855 миллиона баррелей в феврале. Избыток этих запасов в феврале превышал среднее значение за последние пять лет на 44 миллиона баррелей", - сообщил комитет в среду.

Одной из главных целей соглашения ОПЕК+ является снижение коммерческих запасов нефти в мире до среднего уровня за последние пять лет. При этом из всех мировых коммерческих запасов участники сделки отслеживают запасы в наиболее развитых странах - ОЭСР. Однако с течением времени их среднее пятилетнее значение, которое в начале сделки в ОПЕК+ считали нормой, начало увеличиваться, охватывая все больший период перепроизводства и избыточного предложения на рынке. Это формально ускоряет темпы достижения странами венского соглашения баланса на рынке, но лишь из-за снижения релевантности расчетов целевого показателя.

В середине февраля министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что министерский комитет по мониторингу выполнения соглашения ОПЕК+ в апреле обсудит более точную цель по уровню мировых запасов нефти.