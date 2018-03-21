Греф поддержал Минэнерго в споре с Минфином по налоговому маневру в нефтянке

МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Глава Сбербанка SBER и председатель общественного совета Минэнерго РФ Герман Греф поддержал энергетическое ведомство в споре с Минфином о налоговом маневре в нефтяной отрасли.

"У нас большая проблема с нефтепереработкой с налоговым маневром. Вы сказали, что сейчас вы на стадии принятия следующего шага, которого переработчики еще больше боятся", - обратился Греф на заседании общественного совета к главе Минэнерго Александру Новаку.

"Естественно мы в этом тоже крайне заинтересованы, потому что практически все заводы реконструировались на наши деньги. У нас есть большой шанс стать владельцами большого количества нефтеперерабатывающих заводов, потому что первый маневр, который вы сделали, привел к тому, что у них рентабельность в два раза упала, и все бизнес-планы, под которые брались деньги, улетели в тартарары", - сказал Греф.

"Конечно, это большая проблема. И вот будет ли учитываться в дальнейшем то, что люди проинвестировали огромные деньги, в том числе банки дали большие кредиты под одну схему налогообложения, она была изменена уже один раз вопреки обещаниям, и теперь еще одно изменение может быть будет, которое пока мы не понимаем какое, и к чему оно приведет тоже не понимаем", - продолжил банкир.

"На самом деле мы не предлагаем, как министерство энергетики, никаких дополнительных налоговых маневров, связанных со снижением экспортной пошлины и увеличением НДПИ с механизмом обратного акциза. Мы, наоборот, выступаем здесь, в данном случае, оппонентом предложений министерства финансов, которое с этим выходит сейчас. ... Мы считаем, что такой налоговый маневр может быть после того, как будет закончена модернизация всех нефтеперерабатывающих заводов и не ранее 2023 года, плавно к 1 января 2025 года, к моменту создания единых рынков в рамках Евразийского экономического союза. В противном случае риски, которые вы назвали, они есть", - ответил Новак.

"За вашу позицию спасибо, потому что это миллиарды долларов. От полутора миллиардов долларов стоила реконструкция каждого завода и сегодня так подвести инвесторов - большая проблема, поменять второй раз правила игры в ходе этой работы. ... И самое главное, что за этим не стоит как раз интерес глубокой переработки, стоит интерес только фискальный. Интерес инвесторов забыт, и интерес извлечения добавленной стоимости тоже забыт. Это, на наш взгляд, большая-большая проблема. Нужно ее очень серьезно взвешивать, прежде чем принимать решение", - отметил Греф.

ДЕТАЛИ

Правительство РФ уже несколько лет обсуждает идущий налоговый маневр в нефтянке, предполагающий поэтапное снижение — вплоть до обнуления — экспортной пошлины на нефть с одновременным повышением налогообложения добычи. Это даст дополнительные ресурсы для бюджета, однако увеличит нагрузку на НПЗ, которые, по уверению Минэнерго, не успеют завершить свои планы по модернизации.

В начале марта первый замминистра энергетики Алексей Текслер говорил, что его ведомство выступает против завершения налогового маневра в нефтяной отрасли до 2025 года. Он отметил, что отсутствие фискальной стабильности создает основные проблемы для рынка нефтепереработки. Идея Минэнерго заключается в том, чтобы никаких маневров не проводить, дать рынку понятный стабильный фискальный режим на перспективу до 2025 года, когда будет запущен единый рынок нефти, нефтепродуктов и газа в рамках ЕАЭС. Речь идёт и о сохранении экспортной пошлины, и о стабильных акцизах. Это уже будет мерой поддержки рынка нефтепереработки и инвестиционному климату, сказал Текслер.

На сегодняшний день, по оценкам профильного министерства, в РФ модернизировано чуть больше половины НПЗ, а действующая экспортная пошлина, по сути, является субсидией, которая позволяет обеспечить минимальную маржинальность их работы. Минфин настаивает на завершении маневра, соглашаясь предоставлять поддержку только эффективных переработчиков, а не тех, кто, пользуясь общей льготной системой, вывозит под видом нефтепродуктов слегка переработанную нефть.

В начале года Минфин и Минэнерго по поручению правительства РФ представили свои предложения по стимулированию дальнейшей модернизации НПЗ. Замминистра энергетики Кирилл Молодцов говорил, что Минэнерго предложило комплексно проработать четыре направления в рамках поддержки нефтепереработки: нефтехимию, модернизацию НПЗ, проекты на Дальнем Востоке и взаимодействие в ЕАЭС. Минфин указывал, что в предложениях Минэнерго нет источника финансирования и, в свою очередь, предложил использовать для модернизации НПЗ часть допдоходов, образующихся у бюджета при завершении налогового маневра в нефтянке. Однако Минэнерго отмечало, что это несет риск убытков для нефтепереработки.