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Потребление электроэнергии в РФ в течение шести лет росло менее чем на 1% в год


Компании / Энергосети

МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Потребление электроэнергии в России за последние шесть лет выросло на 3,8%, рост составил меньше процента в год, этот тренд будет учтен в стратегических документах Минэнерго РФ, сообщил глава министерства Александр Новак на заседании общественного совета ведомства.

"За период в шесть лет общий рост электропотребления составил 3,8%. Это означает, что у нас ежегодно темпы роста электропотребления были менее 1% в среднем по году. Это тренд достаточно долгосрочный с учетом энергоэффективности. Мы исходим из этого и в рамках нашей стратегии", - сообщил Новак.

Министр отметил, что удельный расход условного топлива при производстве электроэнергии за шесть лет снизился почти на 6%, до 311 грамм условного топлива. Новак добавил, что это все равно достаточно высокий показатель, есть лучшие практики в других странах и надо выходить на более амбициозные цели.

Число аварий в электросетях за шесть лет снизилось на 23%, на электростанциях - почти на 15%. Также, по словам Новака, в 2012-2017 годах в России было построено 30,9 ГВт новых энергомощностей.

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