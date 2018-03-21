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Минфин РФ готов дополнительно дать отрицательные акцизы ряду НПЗ


Компании / Финансы
  • # НПЗ

 

МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Минфин РФ готов дать дополнительные стимулы в виде увеличенного отрицательного акциза на тонну переработанной нефти для НПЗ, завершивших проекты по строительству комплексов установок глубокой переработки нефти, сообщил журналистам директор департамента налоговой и таможенной политики министерства Алексей Сазанов.

По его словам, для создания эффективной конкурентной среды в нефтяной отрасли необходимо завершить налоговый маневр - отказаться от экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, эквивалентно снижению экспортных пошлин увеличить налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на нефть и газовый конденсат.

"При этом с целью минимизации риска роста цен на внутреннем рынке мы предлагаем одновременно с этим понизить акцизы на нефтепродукты на 2-3 рубля на литр, а также ввести отрицательный акциз на тонну переработанной нефти для заводов, которые поставляют нефтепродукты, соответствующие требованиям технического регламента на моторные топлива, на внутренний рынок", - сообщил Сазанов.

"Кроме этого, при отказе от экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, мы предлагаем создать дополнительные стимулы для модернизации НПЗ в виде повышающего коэффициента к базовой ставке отрицательного акциза на тонну переработанной нефти для тех НПЗ, которые успешно завершили проекты по строительству комплексов установок глубокой переработки нефти, таких как гидрокрекинг, каталитический крекинг, замедленное коксование", - отметил Сазанов.

 

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