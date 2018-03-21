МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Минфин РФ считает необходимым завершить налоговый маневр в нефтяной отрасли, этот шаг сократит возможности для уклонения от налогов в ТЭК, заявил директор налогового департамента министерства Алексей Сазанов.

Он также отметил, что поддерживать страны ЕАЭС также надо не за счет сниженных пошлин на нефть в России, а займами, кредитами и покупкой финансовых активов.

"Для создания эффективной конкурентной среды в нефтяной отрасли необходимо завершить налоговый маневр - отказаться от экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, эквивалентно снижению экспортных пошлин увеличить НДПИ на нефть и газовый конденсат", - сказал Сазанов журналистам.

При этом с целью минимизации риска роста цен на внутреннем рынке Минфин предлагает одновременно с этим понизить акцизы на нефтепродукты на 2-3 рубля на литр, а также ввести отрицательный акциз на тонну переработанной нефти для заводов, которые поставляют нефтепродукты, соответствующие требованиям технического регламента на моторные топлива, на внутренний рынок, пояснил он.

"Кроме этого, при отказе от экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты мы предлагаем создать дополнительные стимулы для модернизации НПЗ в виде повышающего коэффициента к базовой ставке отрицательного акциза на тонну переработанной нефти для тех НПЗ, которые успешно завершили проекты по строительству комплексов установок глубокой переработки нефти, таких как гидрокрекинг, каталитический крекинг, замедленное коксование", - добавил директор департамента.

"На наш взгляд, несправедлива и ситуация при которой коллеги по ЕврАзЭс получают нашу нефть и нефтепродукты без пошлин, ре-экспортируют их и пошлины с них уже отправляют в свой бюджет. Поддерживать коллег надо, но нужно использовать явные, счетные формы поддержки – займы, кредиты, покупку финансовых активов", - сказал Сазанов. По его словам, имеют место и вопиющие случаи, когда прямогонный бензин или дизельное топливо пересекают границу ЕАЭС под видом растворителей, при этом экспортная пошлина не уплачивается вовсе, а факт экспорта российских нефтепродуктов скрывается, и другие нарушения.

"Если завершить налоговый маневр, отменить экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, переложить налоговую нагрузку на добычу, эти проблемы исчезнут сами собой", - заключил он.