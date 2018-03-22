Минпромторг хочет запретить перевозку нефти из Арктики на судах иностранного производства

МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Министерство промышленности и торговли РФ разработало проект закона, который запрещает использовать иностранные суда для перевозок нефти, газа и угля, добытых в российской Арктике, пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники.

Отмечается, что законопроект в основном согласован с профильными ведомствами - министерством транспорта и Минэнерго.

В настоящее время документ проходит оценку регулирующего воздействия. В министерстве экономики обещают, что оценка будет готова в ближайшее время.

Собеседники издания уточняют, что данная оценка окажется отрицательной. но при этом, считают они, вице-премьер Дмитрий Рогозин, который возглавляет подкомиссию по импортозамещению, "сильно давит", и, возможно, скоро зваконопроект может быть рассмотрен в российском правительстве.