FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Статьи

Все статьи

Мнения аналитиков

Все мнения

Дворкович: Большинство участников дискуссии против завершения налогового маневра для НПЗ


Компании

МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Вице-премьер Аркадий Дворкович заявил, что как и большинство участников дискуссии против предложений Минфина завершить налоговый маневр в нефтепереработке.

"Я видел предложения Минфина, я собирал совещание, подавляющее большинство других участников процесса против предложений Минфина", - сказал он журналистам.

"Снижение акцизов - если делать налоговый маневр - обязательно, просто даже это по мнению участников рынка, других министерств, не способствует достижению какого-либо хорошего результата, то есть вся налоговая нагрузка будет на неинтегрированные вертикальные компании НПЗ и Беларусь отчасти. Если в этом цель налогового маневра - она мелковатая отчасти, а если другая цель, то она не достигается", - добавил вице-премьер.

По мнению Дворковича, к вопросу завершения налогового маневра стоит вернуться после завершения программы модернизации НПЗ. "Поэтому все остальные считают, что просто преждевременно это делать. Когда закончится модернизация НПЗ, нужно к этому вопросу вернуться. Большинство считает, что лучше пока все оставить все как есть. Я тоже к этому склоняюсь", - подытожил вице-премьер.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ