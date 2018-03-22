Дворкович: Большинство участников дискуссии против завершения налогового маневра для НПЗ

МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Вице-премьер Аркадий Дворкович заявил, что как и большинство участников дискуссии против предложений Минфина завершить налоговый маневр в нефтепереработке.

"Я видел предложения Минфина, я собирал совещание, подавляющее большинство других участников процесса против предложений Минфина", - сказал он журналистам.

"Снижение акцизов - если делать налоговый маневр - обязательно, просто даже это по мнению участников рынка, других министерств, не способствует достижению какого-либо хорошего результата, то есть вся налоговая нагрузка будет на неинтегрированные вертикальные компании НПЗ и Беларусь отчасти. Если в этом цель налогового маневра - она мелковатая отчасти, а если другая цель, то она не достигается", - добавил вице-премьер.

По мнению Дворковича, к вопросу завершения налогового маневра стоит вернуться после завершения программы модернизации НПЗ. "Поэтому все остальные считают, что просто преждевременно это делать. Когда закончится модернизация НПЗ, нужно к этому вопросу вернуться. Большинство считает, что лучше пока все оставить все как есть. Я тоже к этому склоняюсь", - подытожил вице-премьер.