"Газпром" обжаловал решение суда Стокгольма по поставке газа на Украину

МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Российский импортер газа "Газпром" GAZP подал ходатайство о частичной отмене окончательного решения Арбитражного суда Стокгольма по спору с украинским "Натфогазом" на поставку газа в Апелляционный суд округа Свеа (Швеция). Как сообщает российская компания в четверг, основанием для ходатайства стали превышение арбитрами полномочий и серьезные процессуальные ошибки. "Газпрому" придется пойти на уступки Украине по газовому вопросу

"21 марта 2018 года "Газпром" подал в Апелляционный суд округа Свеа ходатайство о частичной отмене окончательного решения по арбитражному разбирательству с "Нафтогазом Украины" по поставке", - отмечается в сообщении "Газпрома".

"Поскольку окончательное решение арбитров по этому спору основано на тех же выводах, что и ранее принятое отдельное решение по арбитражному разбирательству, ходатайство подано на аналогичных основаниях, а именно - по причине превышения арбитрами своих полномочий при вынесении решений и допущенных ими серьезных процессуальных ошибок", - добавляет компания.

Переговоры "Газпрома" и "Нафтогаза" по контрактам пройдут в конце марта в Европе >>

Ранее глава "Нафтогаза Украины" андрей Коболев заявлял о том, что компания проведет переговоры с "Газпромом" по контрактам на поставку и транзит российского газа пройдут в конце марта в Европе. "Нафтогаз" и "Газпром" встретятся в конце в марта в Европе", - говорил он.

По словам Коболева, представители обеих компаний обсудят на встрече как сами контракты, так и долговые обязательства по ним и компенсацию потерь.