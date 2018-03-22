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Активисты "Гринпис" пытаются помешать отплытию платформы для бурения в Арктике


Компании

МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Активисты экологической организации "Гринпис" высадились на платформе, которая должна отплыть в Арктику для проведения геологоразведочных работ от лица нефтяной компании Statoil, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на представителей организации.

"Двое наших активистов находятся на борту и 13 на воде для того, чтобы убедиться, что буровая установка не покидает порт. Мы готовы оставаться столько, сколько будет нужно", - сказал в интервью агентству Рейтер глава норвежского отделения "Гринпис" Тралс Гулаузен (Truls Gulowsen).

Акция активистов "Гринпис" проходит на западном побережье Норвегии. Платформа принадлежит компании Seadrill и зафрахтована компанией Statoil через подразделение Seadrill - North Atlantic Drilling.

В июне 2016 года норвежское правительство впервые за последние 20 лет дало свое разрешение на работы по поиску и добыче нефти и газа в 10 ранее нетронутых районах Баренцева моря в Арктике. Одним из обладателей лицензии стала, в частности, норвежская компания Statoil.

Организации "Природа и молодежь" и "Гринпис" подали в суд, обвинив в нарушении конституции страны по статье 112 об окружающей среде, и назвали решение властей "инвестициями в разрушенное будущее". Суд состоялся в конце 2017 года и в начале января этого года судья сообщил, что не нашел следов преступления в действиях норвежского государства. Теперь экологические организации Норвегии намерены обжаловать в Верховном суде проигранное ими дело о бурении в Арктике.

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