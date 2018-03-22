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"Нафтогаз": Запасов газа в ПХГ Украины достаточно на случай холодов в апреле


Газ / Компании
  • #Сотрудники компании "Нафтогаз"
    © AFP, Sergei Supinsky

 

КИЕВ, 22 мар - ПРАЙМ. Украина имеет достаточно газа для покрытия нужд населения даже в случае минусовой температуры в апреле, заявила в четверг пресс-служба "Нафтогаза".

"Надеемся, в апрель не придется "зимовать". Но если и второй месяц весны решит удивить нас морозами, то запасов газа хватит. Сейчас в ПХГ находится 8,4 миллиарда кубометров газа, что на 0,3 миллиарда больше, чем на эту дату прошлого года. А на пятницу прогнозируют уже + 1-3 (градуса Цельсия)", - говорится в сообщении "Нафтогаза" в микроблоге Twitter.

Украина прекратила закупку газа у РФ в ноябре 2015 года и в 2016–2017 годах не использовала российское топливо при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе.

"Газпром" GAZP 1 марта сообщил, что получил от "Нафтогаза Украины" средства на оплату поставок газа в марте, однако вернул их из-за несогласованного дополнительного соглашения к контракту, поэтому поставки "Нафтогазу" с 1 марта осуществляться не будут. Киев заявил о возникновении из-за этого дефицита газа в стране в условиях сильных морозов и ограничил потребление "голубого топлива". "Нафтогаз" на фоне похолодания экстренно нарастил импорт газа из стран ЕС.

 

В прошлый четверг "Нафтогаз", комментируя текущую ситуацию, тоже заявлял, что Украина имеет достаточно газа для покрытия нужд населения в период ожидаемых холодов - идут стабильные поставки газа из Европы и в подземных хранилищах достаточно этого энергоресурса, и "Нафтогаз" готов к работе без ограничений в период похолодания в ближайшие дни".

 

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