ФАС и Минэнерго согласовали позиции по увеличению лимита продаж газа "Газпрома" на бирже

МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Минэнерго согласовали позиции по увеличению лимита продаж газа "Газпрома" GAZP на бирже, сообщил журналистам глава ФАС Игорь Артемьев.

"Мы провели совещание у (главы Минэнерго – ред.) Александра Валентиновича Новака, мы пришли к согласию, что такое повышение будет обязательно подписано в ближайшее время в виде рекомендательного приказа для всех и будет носить поступательных характер", - сказал Артемьев.

"Мы согласовали принципиально почти все, кроме сроков, но министр энергетики сказал, что он встретится еще с независимыми (производителями газа - ред.)", - отметил он.