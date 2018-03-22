ФАС и Минэнерго согласовали позицию по продажам газа всех производителей на бирже

МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Минэнерго согласовали позиции по увеличению объемов продаж газа "Газпрома" GAZP и независимых производителей на бирже, повышение будет носить рекомендательный характер, сообщил журналистам глава ФАС Игорь Артемьев.

"Мы провели совещание у (главы Минэнерго – ред.) Александра Валентиновича Новака, мы пришли к согласию, что такое повышение будет обязательно подписано в ближайшее время в виде рекомендательного приказа для всех и будет носить поступательный характер", - сказал Артемьев.

Он отметил, что ФАС и Минэнерго определят период, в течение которого "Газпром" и независимые производители газа смогут более чем в два раза увеличить объем продаж газа на бирже. "Мы согласовали принципиально почти все, кроме сроков, но министр энергетики сказал, что он встретится еще с независимыми (производителями газа - ред.)", - сказал он.

"Вы знаете, что и "Роснефть" ROSN, и "Новатэк" NVTK, они высказывали большие сомнения (в росте разрешенных объемов продаж газа на бирже - ред.), но я думаю, что они не должны сдерживать важную реформу по демонополизации рынка газа в стране, исходя из своих эгоистических соображений. Это неправильно. И тем более они покупают по рынку, что они теряют? Они получают нормальные деньги, никакой дискриминации нет", - уточнил Артемьев. "Мы договорились, но он (Новак - ред.) хочет еще с ними поговорить и услышать их замечания, может мы после встречи, где мы, наверное, будем участвовать, внесем дополнения в этот приказ с учетом пожеланий независимых. Мы готовы", - сказал он.

Сейчас основным продавцом газа на СПбМТСБ является "Газпром". При этом компания не может продавать на бирже более 17,5 миллиарда кубометров газа. Также продажи "Газпрома" не должны были превышать объем продаж независимых производителей газа, но в 2016 году из-за сокращения биржевых продаж газа "Роснефтью" ФАС объяснила, что соблюдение паритета носит рекомендательный характер.

В 2017 году независимые производители продолжили сокращать продажи газа на бирже. СПбМТСБ, а затем ФАС уже просили правительство поднять лимит для "Газпрома". В марте заместитель главы ФАС Анатолий Голомолзин говорил журналистам, что объем продаж газа на бирже для "Газпрома" может быть увеличен до минимум 35 миллиардов кубометров.