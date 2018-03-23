Чистая прибыль итальянской Enel за 2017 г выросла в 1,5 раза

МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров головной компании итальянского энергоконцерна Enel, по итогам 2017 года выросла в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 3,779 миллиарда евро, говорится в отчетности компании.

Выручка Enel в отчетном периоде увеличилась на 5,7%, до 74,639 миллиарда евро. Разводненная прибыль на акцию, приходящаяся на акционеров головной компании, составила 0,37 евро по итогам 2017 года против прибыли в 0,26 евро годом ранее.

Показатель EBITDA по итогам года вырос на 2,5%, до 15,65 миллиарда евро. Чистый финансовый долг компании к концу прошлого года составил 37,4 миллиарда евро, показатель уменьшился на 0,4% по сравнению с 2016 годом.

"Результаты являются свидетельством эффективной реализации стратегии компании и эволюции нашей бизнес-модели, несмотря на сложные условия на рынке", - приводятся в отчете слова гендиректора Enel Франческо Стараче (Francesco Starace). "Мы инвестировали около 1 миллиарда евро в оцифровку распределительных сетей и генерирующих активов, а ориентация на клиентов дала отличные результаты во всех ключевых регионах", - отметил Стараче.

Enel — крупнейшая энергетическая компания в Италии и одна из крупнейших в мире, основана в 1962 году. Штаб-квартира расположена в Риме. Российская "дочка" Enel, "Энел Россия", имеет четыре производственных филиала в РФ - на Урале (Рефтинская ГРЭС, Среднеуральская ГРЭС), на Северном Кавказе (Невинномысская ГРЭС) и в Центральной России (Конаковская ГРЭС). Общая установленная мощность — 9,4 тысячи МВт.