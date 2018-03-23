Федун: Сделку ОПЕК+ надо продлить до 2020 г

МОСКВА, 23 мар /ПРАЙМ/. Сделку ОПЕК+ по сокращению добычи нефти, возможно, стоит сохранить на весь 2019 год, считает вице-президент по стратегическому развитию "Лукойл" LKOH Леонид Федун, мнение которого приводит агентство Блумберг.

"Все зависит от Америки", - сказал Федун журналистам в кулуарах презентации стратегии компании в Лондоне, пояснив, что если добыча в стране перестанет расти, то возможен отказ от сделки в 2019 году. "Но если она продолжит расти, то сворачивать сделку необходимо будет в 2020 году", - отметил он.

Накануне министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих сказал, что сотрудничество стран, входящих и не входящих в ОПЕК, продолжится в 2019 году и далее.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. В ноябре прошлого года страны ОПЕК+ продлили венскую сделку до конца 2018 года.