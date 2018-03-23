FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Статьи

Все статьи

Мнения аналитиков

Все мнения

"Лукойл" направит половину доходов от нефти по цене выше $50 за баррель на buy back


Компании

ЛОНДОН, 23 мар - ПРАЙМ. "Лукойл" LKOH планирует направлять половину доходов, полученных от продажи нефти по цене выше 50 долларов за баррель, на программу обратного выкупа акций (buy back), заявил глава компании Вагит Алекперов в ходе Дня инвестора компании.

"В случае поступления дополнительных доходов, например, от роста цены на нефть (свыше заложенной в бюджет компании на 2018 год цены в 50 долларов за баррель - ред.), мы приняли решение половину этих доходов реинвестировать в развитие бизнеса, а оставшиеся 50% дополнительно распределять акционерам", - сказал Алекперов.

В качестве механизма распределения "Лукойл" выбрал обратный выкуп акций, первая программа которого была анонсирована в начале 2018 года, пояснил он.

В январе совет директоров "Лукойла" одобрил погашение части казначейских акций и программу обратного выкупа акций (buy back). Как сообщил тогда Алекперов, компания планирует потратить на buy back 2-3 миллиарда долларов за пять лет, а казначейские акции на 10% уставного капитала будут погашены до конца текущего года.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ