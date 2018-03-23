"Лукойл" направит половину доходов от нефти по цене выше $50 за баррель на buy back

ЛОНДОН, 23 мар - ПРАЙМ. "Лукойл" LKOH планирует направлять половину доходов, полученных от продажи нефти по цене выше 50 долларов за баррель, на программу обратного выкупа акций (buy back), заявил глава компании Вагит Алекперов в ходе Дня инвестора компании.

"В случае поступления дополнительных доходов, например, от роста цены на нефть (свыше заложенной в бюджет компании на 2018 год цены в 50 долларов за баррель - ред.), мы приняли решение половину этих доходов реинвестировать в развитие бизнеса, а оставшиеся 50% дополнительно распределять акционерам", - сказал Алекперов.

В качестве механизма распределения "Лукойл" выбрал обратный выкуп акций, первая программа которого была анонсирована в начале 2018 года, пояснил он.

В январе совет директоров "Лукойла" одобрил погашение части казначейских акций и программу обратного выкупа акций (buy back). Как сообщил тогда Алекперов, компания планирует потратить на buy back 2-3 миллиарда долларов за пять лет, а казначейские акции на 10% уставного капитала будут погашены до конца текущего года.