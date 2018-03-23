FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Статьи

Все статьи

Мнения аналитиков

Все мнения

Совдир "Лукойла" утвердит первую программу buy back в ближайшее время


Компании / Рынки / Нефть

ЛОНДОН, 23 мар - ПРАЙМ. "Лукойл" LKOH вынесет на утверждение совета директоров первую программу обратного выкупа акций (buy back) в размере трех миллиардов долларов в ближайшее время, сообщил первый вице-президент нефтяной компании Александр Матыцын.

"Первую программу обратного выкупа акций мы в ближайшее время вынесем на утверждение совета директоров. Ее размер, как мы уже говорили, составит 3 миллиарда долларов", - сказал Матыцын, выступая на Дне инвестора "Лукойла".

"В случае досрочного выбора лимита программы мы планируем запускать новые. Важно, что приобретаемые акции мы будем погашать, используя механизм, который мы отработаем на погашении имеющегося пакета квазиказначейских бумаг", - добавил он.

В январе совет директоров "Лукойла" одобрил погашение части казначейских акций и программу обратного выкупа акций (buy back). Как сообщил тогда глава компании Вагит Алекперов, компания планирует потратить на buy back 2-3 миллиарда долларов за пять лет, а казначейские акции на 10% уставного капитала будут погашены до конца текущего года.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ