Совдир "Лукойла" утвердит первую программу buy back в ближайшее время

ЛОНДОН, 23 мар - ПРАЙМ. "Лукойл" LKOH вынесет на утверждение совета директоров первую программу обратного выкупа акций (buy back) в размере трех миллиардов долларов в ближайшее время, сообщил первый вице-президент нефтяной компании Александр Матыцын.

"Первую программу обратного выкупа акций мы в ближайшее время вынесем на утверждение совета директоров. Ее размер, как мы уже говорили, составит 3 миллиарда долларов", - сказал Матыцын, выступая на Дне инвестора "Лукойла".

"В случае досрочного выбора лимита программы мы планируем запускать новые. Важно, что приобретаемые акции мы будем погашать, используя механизм, который мы отработаем на погашении имеющегося пакета квазиказначейских бумаг", - добавил он.

В январе совет директоров "Лукойла" одобрил погашение части казначейских акций и программу обратного выкупа акций (buy back). Как сообщил тогда глава компании Вагит Алекперов, компания планирует потратить на buy back 2-3 миллиарда долларов за пять лет, а казначейские акции на 10% уставного капитала будут погашены до конца текущего года.