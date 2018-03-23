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"Лукойл" планирует увеличить добычу газа в РФ на 22%


Газ / Компании

ЛОНДОН, 23 мар - ПРАЙМ. "Лукойл" LKOH планирует увеличить добычу газа в России на 22%, до 22 миллиардов кубометров к 2027 году с 18 миллиардов кубических метров в прошлом году, говорится в презентации "Лукойла" ко Дню инвестора.

Увеличение запланировано в рамках новой десятилетней стратегии "Лукойла" на 2017-2027 годы. Достичь такого показателя планируется благодаря оптимизации технических решений и затрат на разработку, максимальному задействованию существующей инфраструктуры. Кроме того, этому будет способствовать долгосрочный контракт на реализацию с "Газпромом", увеличение доли продаж конечным потребителям, интеграция с проектами в газохимии и электроэнергетике.

Основными регионами добычи газа "Лукойла" в России является Западная Сибирь и Каспийское море. Кроме того, у "Лукойла" есть газовые активы в Узбекистане - Кандым и Гиссар. В 2018 году добыча на них составила 8 миллиардов кубических метров газа в год, а после выхода на полку она составит 15 миллиардов кубических метров.

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