Совет директоров "Газпрома" назначил Михаила Путина заместителем председателя правления

МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Совет директоров "Газпрома" GAZP согласовал назначение Михаила Путина на должность заместителя председателя правления компании на пять лет, говорится в сообщении "Газпрома".

"Совет директоров согласовал назначение Михаила Путина на должность заместителя председателя правления ПАО "Газпром" и избрал его членом правления сроком на 5 лет", - говорится в сообщении.

В четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Михаил Путин действительно является дальним родственником президента РФ Владимира Путина, но они не общаются. По данным СМИ, Михаил является сыном двоюродного брата президента РФ.

Михаил Путин родился в 1967 году в городе Иваново. Окончил Ивановский государственный медицинский институт им. А.С. Бубнова и Государственную академию управления им. С. Орджоникидзе, кандидат медицинских наук. До 2004 года занимал различные посты в структурах министерства здравоохранения РФ, в 2001-2004 годах руководил департаментов экономического развития здравоохранения, управления финансами и материальными ресурсами министерства здравоохранения РФ. С 2004 по 2007 год занимал должность начальника медицинского управления "Газпрома", с 2007 года был заместителем председателя правления "Согаза", советником председателя правления "Газпрома".

В состав правления "Газпрома", кроме Михаила Путина входят 15 человек: председатель правления Алексей Миллер, заместитель председателя правления - главный бухгалтер Елена Васильева, заместители председателя правления Валерий Голубев, Александр Медведев, Андрей Круглов, Виталий Маркелов, заместитель председателя правления - генеральный директор службы корпоративной защиты Сергей Хомяков, члены правления - начальники департаментов Олег Аксютин, Владимир Марков, Елена Михайлова, Вячеслав Михаленко, Сергей Прозоров, Кирилл Селезнев, Игорь Федоров, Всеволод Черепанов.