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СМИ: Независимые нетфетрейдеры пожаловались в ФНС на "Роснефть" и "Газпром"


Компании / Нефть

МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Лоббистская структура независимых нефтетрейдеров – НП "Совет по товарным рынкам" (СПТР) – выступила с обращением в Федеральную налоговую службу с просьбой провести проверку сделок по продаже компанией "Роснефть" топлива своим "дочкам", пишет "Коммерсант" со ссылкой на текст обращения.

Издание поясняет, что, по мнению трейдеров, госкомпания могла занижать цены на сырье доя своих дочерних структур.

Лидер НП Илья Мороз прокомментировал изданию, что "это прецедентный случай, когда мы пожаловались не только в ФАС, но и в ФНС". До этого несколько лет трейдеры только "обращали внимание ведомств" на эту проблему. Однако теперь они просят службы проверить, не было ли в действиях государственной компании нарушений налогового законодательства. 

Нефтяные трейдеры подозревают, что сделки по продаже нефти по заниженным ценам компания "Роснефть" могла проводить с региональными игроками: "Воронежнефтепродуктом", "Брянскнефтепродуктом" и "Тамбовнефтепродуктом". Цена дизельного топлива на бирже для независимых участников торгов была выше на 1 670 рублей за тонну. К тому же, пишет газета, на торги выставлялся только более дорогой железнодорожный базис, а со связанными с "Роснефтью" структурами заключаются помимо этого договоры с поставкой по трубопроводу. 

Поясняется, что аналогичную жалобу в ФНС на подал трейдер "Солид — товарные рынки", также входящий в СПТР, на "Газпром нефть": компания подозревает в получении топлива по заниженным ценам структуру "Газпромнефть — Региональные продажи", сделки с которой могли заключаться с апреля прошлого 2017 года по февраль текущего 2018 года. Именно в этот период "Газпром нефть" не торговала на торгах дизельным топливом с Московского НПЗ с поставкой по трубе.

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